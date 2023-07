Météo-Canicule : Nouvelle hausse des températures en Tunisie

L’Institut national de la météorologie (INM) a annoncé une nouvelle hausse des températures en Tunisie, prévoyant 48°C, notamment dans le Grand Tunis durant le Week-end prochain.

Dans un bulletin publié ce vendredi 21 juillet 2023, l’INM prévoit des températures dépassant les normales saisonnières de 6 à 10°C dans la plupart des régions et de 14°C dans les régions du Nord et du Centre Est, et ce, pour dimanche et lundi prochains.

Selon la même source, les régions les moins chaudes enregistreront, dimanche, des températures à 42°C alors que l’on prévoit une forte chaleur à Kairouan, dans le Grand-Tunis et dans le sud du pays avec des maximales variant entre 46 et 48°C.

