Tunisie : Décès de Rachid Sfar ancien Premier ministre sous Bourguiba

Rachid Sfar ancien Premier ministre sous Habib Bourguiba et grand homme d’État est décédé, aujourd’hui jeudi 20 juillet 2023, à l’âge de 90 ans

Fils de feu Tahar Sfar cofondateur du Néo-destour, Rachid Sfar natif de Mahdia, avait été chargé de hautes fonctions administratives notamment au ministère des Finances dont il a été le secrétaire général, et avait ensuite occupé plusieurs portefeuilles ministériels, notamment ceux l’Économie nationale et les Finances.

En juillet 1986 il a été chargé par Bourguiba des fonctions de Premier ministre pour rétablir les équilibres financiers et économiques du pays, alors que la situation financière étaient grandement dégradée, jusqu’à octobre 1987, avant de présider la Chambre des députés durant plus d’un an.

Il sera accompagné à sa dernière demeure, demain après la prière du vendredi dans sa ville natale, Mahdia.

Y. N.