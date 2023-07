L’Europe pousse la Tunisie à expulser les migrants

La Tunisie a poussé les migrants africains vers des no man’s land torrides le long de ses frontières avec peu de nourriture et d’eau. Dans le cadre d’un accord avec l’Union européenne (UE), la Tunisie a accepté de renforcer les contrôles aux frontières en échange d’une aide.

Par Vivian Yee *

Depuis près de trois semaines, plus de 1 000 hommes, femmes et enfants d’Afrique, s’accrochent pour survivre dans le no man’s land aux frontières de la Tunisie. Quelques arbres broussailleux offrent une ombre intermittente, comme le montrent des vidéos prises par des migrants, et des gardes-frontières de la Libye voisine et des travailleurs humanitaires tunisiens leur apportent parfois de l’eau et un peu de pain. Sinon, il n’y a rien.**

Les autorités tunisiennes y ont ramené les migrants africains depuis le port méditerranéen de Sfax, à quelques heures de là, où un nombre croissant d’entre eux sont montés à bord de bateaux vers l’Europe voisine cette année. Beaucoup ont été battus par des officiers; quelques-uns sont morts dans le désert, où il y a peu ou pas de soins médicaux, disent les migrants et les groupes de défense des droits.

À maintes reprises, ils ont envoyé des appels à l’aide à partir du nombre décroissant de téléphones qu’ils ont réussi à garder chargés : «Aidez nous s’il vous plaît. Nous sommes en train de mourir», a écrit l’un d’eux samedi au New York Times. «Nous n’avons ni nourriture ni eau», a supplié un autre. Ou encore : «Nous sommes bloqués. S’il y a un moyen de nous aider…»

Dimanche, les SMS avaient cessé.

Avec la migration vers l’Europe à son plus haut niveau depuis 2016, la route méditerranéenne depuis l’Afrique du Nord pose une fois de plus un dilemme pour l’Europe, où le sentiment anti-migration a été derrière des scènes laides qui montrent des garde-côtes laissant des migrants à la dérive et d’autres se noyer.

L’Europe externalise la laideur

C’est dans des pays relais comme la Tunisie, qui a dépassé la Libye comme principal point de passage des Africains et autres rêvant d’Europe, que les dirigeants européens espèrent contenir le problème. Mais les critiques de l’accord disent qu’ils n’ont externalisé que la laideur.

Dimanche, l’Italie, les Pays-Bas et la Commission européenne ont signé un accord avec la Tunisie promettant plus d’un milliard de dollars d’aide et d’investissement de l’Union européenne (UE) pour stabiliser l’économie en ruine du pays et renforcer les contrôles aux frontières.

«Nous avons tous entendu dire que le Premier ministre italien avait versé beaucoup d’argent au président tunisien pour éloigner les Noirs du pays», a déclaré samedi Kelvin, un migrant nigérian de 32 ans, depuis la frontière tunisienne avec la Libye. Il a refusé de donner son nom complet, craignant des traitements sévères.

Comme d’autres migrants d’Afrique subsaharienne, dont beaucoup peuvent entrer en Tunisie sans visa, il avait passé plusieurs mois à nettoyer des maisons et à travailler dans la construction à Sfax, rassemblant les frais de passeur pour un bateau vers l’Europe. Ensuite, a-t-il dit, des Tunisiens en uniforme ont forcé sa porte, l’ont battu, lui fracturant la cheville, et l’ont mis dans un bus pour le désert.

L’accord UE-Tunisie a été conclu malgré les objections de certains membres de l’UE. Les parlementaires et les groupes de défense des droits qui accusent l’Europe de soutenir un autocrate en devenir, le président tunisien, Kaïs Saïed.

M. Saïed, qui a l’habitude de dénigrer les migrants, a passé les deux dernières années à démanteler la démocratie tunisienne, la seule à émerger des manifestations du printemps arabe qui ont essaimé dans la région il y a plus de dix ans. Il a emprisonné des dizaines d’opposants politiques, intimidé le pouvoir judiciaire autrefois indépendant, circonscrit les médias et réécrit la Constitution pour s’octroyer plus de pouvoir, le tout face au silence des alliés occidentaux.

Face aux critiques, la Tunisie a déplacé certains des migrants dans le désert vers des abris la semaine dernière et a autorisé le Croissant-Rouge tunisien à fournir une aide. Mais les groupes de défense des droits affirment que des centaines de personnes restent sans abri ni nourriture.

Le président a rejeté les informations selon lesquelles des migrants auraient été expulsés de Sfax, affirmant qu’ils n’avaient reçu qu’un «traitement humain». Mais l’affirmation du président est contredite par les témoignages, photos et vidéos fournis par les migrants.

Des groupes de défense des droits ont également accusé les garde-côtes tunisiens d’abus contre les migrants, notamment en endommageant délibérément leurs bateaux ou en frappant les passagers, alors même que les pays européens se précipitent pour moderniser l’équipement des forces de sécurité.

Les valeurs sacrifiées pour la stabilité à court terme

Une grande partie de l’Europe accorde la priorité à la réduction des migrations. «Nous devons être pragmatiques», a déclaré Antonio Tajani, ministre italien des Affaires étrangères, lors d’une conférence de presse le mois dernier.

Malgré tous ses défauts, la démocratie tunisienne naissante après le printemps arabe a été acclamée et entraînée par l’Occident. Maintenant, avec chaque nouveau chèque adressé à M. Saïed, ses détracteurs disent que l’Europe et ses partenaires à Washington abandonnent l’expérience à laquelle ils prodiguaient autrefois soin, attention et argent, et comme d’autres hommes forts régionaux, sacrifient les droits de l’homme et les valeurs démocratiques pour la stabilité à court terme.

«Si nous étions plus cohérents en indiquant clairement que nous allons être réticents à soutenir la répression politique dans la région, les dirigeants pourraient agir différemment», a déclaré le sénateur Chris Murphy, un démocrate du Connecticut qui, avec d’autres parlementaires, fait pression pour réduire l’aide militaire américaine à la Tunisie suite aux actions de M. Saïed.

Alors que l’administration Biden a réduit certains financements pour la Tunisie, elle a hésité à le réduire davantage, craignant que le pays ne tombe sous l’influence russe et chinoise et que l’augmentation de la migration n’affaiblisse l’Europe.

Les responsables européens insistent sur le fait qu’ils peuvent mieux lutter contre les abus contre les migrants en travaillant en étroite collaboration avec les Tunisiens. Et les diplomates occidentaux à Tunis affirment qu’il ne sert à rien de suspendre l’aide aux 12,5 millions d’habitants de la Tunisie, qui sont déjà confrontés à des pénuries de médicaments et de pain. Mais pour certains critiques, M. Saïed est un mauvais pari en tant que policier des frontières, plus susceptible de conduire les gens vers l’Europe que de les enfermer en Tunisie.

«Saied et ce qu’il fait au pays sont le véritable moteur de la migration», a déclaré Tarek Megerisi, chercheur principal au Conseil européen des relations étrangères. Les Européens «aggravent la situation. Ils ne le résolvent pas vraiment», a-t-il ajouté.

M. Saïed n’a pas fait grand-chose pour redresser l’économie tunisienne, qui avait trébuché avant même que l’invasion de l’Ukraine par la Russie ne déclenche une crise mondiale de l’inflation. Il a écarté un renflouement de 1,9 milliard de dollars du Fonds monétaire international (FMI) sur des conditions qu’il a qualifiées de «diktats».

Pas d’espoir, pas d’horizon, pas d’avenir

Avec les perspectives économiques plus sombres que jamais, plus de Tunisiens sont arrivés illégalement en Europe l’année dernière que dans n’importe quelle année de l’histoire récente, a déclaré l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex).

«J’espère fermer les yeux et me retrouver en Italie», a déclaré Mohamed Houidi, 44 ans, un pêcheur tunisien à Sfax, qui économise pour les frais de la traversée.Il ajoute : «Il n’y a pas d’espoir, pas d’horizon, pas d’avenir dans ce pays.»

C’est aussi sous M. Saïed que la Tunisie est devenue le premier tremplin de la Méditerranée pour les migrants. Les données montrent que la Tunisie est cette année le plus grand contributeur à la principale route migratoire vers l’Europe, la Méditerranée centrale, où les arrivées par bateau ont plus que doublé depuis l’année dernière. Et chaque semaine apporte plus de nouvelles de migrants qui se noient au large des côtes tunisiennes.

L’expansion des réseaux de contrebande et la perception que la Tunisie est un transit plus sûr que la Libye ont renforcé le nombre de bateaux se dirigeant vers l’Italie. Mais les départs ont augmenté après que M. Saïed a affirmé en février que les migrants d’Afrique subsaharienne participaient d’un complot visant à faire de la Tunisie «un pays purement africain sans affiliation aux nations arabes et islamiques».

Le discours faisait écho à la théorie raciste du «grand remplacement» – populaire auprès de l’extrême droite européenne et américaine – qui soutient qu’il existe un complot pour remplacer les populations blanches par d’autres. Presque immédiatement, des migrants noirs dans plusieurs villes, certains étudiant ou travaillant légalement, ont été expulsés, licenciés, agressés, volés ou forcés à se cacher, ont déclaré des migrants et des militants des droits.

M. Saïed a nié que son discours était raciste, mais il a signalé que les migrants ne sont pas les bienvenus pour rester. «La Tunisie n’est pas un appartement meublé à vendre ou à louer», a-t-il déclaré ce mois-ci. Et on ne sait toujours pas dans quelle mesure le président tunisien est prêt à travailler avec l’Europe pour freiner la migration. Il a déclaré ce mois-ci que la Tunisie «n’accepte pas de garder des frontières autres que la sienne».

De telles déclarations ont exaspéré certains donateurs européens. Des responsables et des diplomates européens affirment que la Tunisie est capable d’arrêter les traversées depuis Sfax, mais qu’elle peut être en train de chercher à obtenir un effet de levier.

Bien que la Tunisie ne semble pas pressée de finaliser l’accord avec le FMI, auquel la plupart des promesses de l’UE sont conditionnées, l’UE s’apprête à accorder plus de 200 millions de dollars à Tunis.

D’autres soutiennent que M. Saïed essaie simplement de sauver sa popularité déclinante en rejetant bruyamment l’influence occidentale et en faisant des migrants des boucs émissaires.

Aujourd’hui, les migrants de Sfax sont à nouveau expulsés et agressés, selon des groupes de défense des droits. Beaucoup, disent-ils, ont pris le chemin de la mer.***

Traduit de l’anglais.

Source : New York Times.

* Cheffe du bureau du Caire, couvrant la politique, la société et la culture au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

** Imen Blioua a contribué aux reportages de Sfax et Tunis, Tunisie ; et Matina Stevis-Gridneff et Monika Pronczuk de Bruxelles.

*** Le titre et les intertitres sont de la rédaction.