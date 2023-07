HRW dénonce de «graves abus» contre des migrants africains noirs en Tunisie    

Les forces de sécurité tunisiennes ont commis de «graves abus» contre des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile africains noirs, a déclaré Human Rights Watch (HRW). (Illustration : photos publiées par HRW).

«Parmi les abus documentés figurent des passages à tabac, le recours à une force excessive, certains cas de torture, des arrestations et détentions arbitraires, des expulsions collectives, des actions dangereuses en mer, des évictions forcées, ainsi que des vols d’argent et d’effets personnels», souligne l’Ong dans un communiqué publié mercredi 18 juillet 2023, appelant l’Union européenne (UE) à suspendre le financement du contrôle des migrations destiné pour notre pays.

L’organisation basée à New York fait allusion au protocole d’accord pour un «partenariat stratégique et global» signé dimanche entre l’UE et la Tunisie et qui porte essentiellement sur la lutte contre la migration irrégulière.

Située à environ 130 kilomètres (80 miles) de l’île italienne de Lampedusa, la Tunisie est un lieu de transit pour les migrants et les demandeurs d’asile qui tentent des voyages maritimes dangereux vers l’Europe.

Les dirigeants européens ont été préoccupés par les flux d’immigrés ainsi que par les défis économiques de la Tunisie.

Selon l’accord de dimanche, l’UE accorderait 105 millions d’euros à Tunis en équipement et financement pour le retour volontaire de 6 000 Africains subsahariens.

Dans son communiqué, HRW a déclaré avoir interrogé, depuis mars, plus de 20 migrants et demandeurs d’asile, qui ont presque tous déclaré avoir subi «des violations des droits de l’homme de la part des autorités tunisiennes». Sept parmi eux figuraient parmi «les quelque 1 200 Africains noirs expulsés ou transférés de force par les forces de sécurité tunisiennes» vers les régions désertiques frontalières du pays avec la Libye et l’Algérie ce mois-ci.

Des correspondants de l’AFP ont rapporté dimanche que les gardes-frontières libyens ont secouru des dizaines de migrants visiblement épuisés et déshydratés, et qui ont déclaré que les autorités tunisiennes les avaient emmenés dans cette zone frontalière en plein désert.

Cela fait suite aux témoignages d’Ong et de témoins à l’AFP quelques jours après que des centaines de personnes ont été expulsées de la ville portuaire tunisienne de Sfax début juillet.

Les expulsions sont intervenues alors que les tensions raciales éclataient après qu’un Tunisien a été tué le 3 juillet lors d’un affrontement entre habitants et migrants à Sfax.

I. B.

