Lancement de la première édition de Ooredoo Music Fest by OPPO

Ayant une commune vision pour apporter le maximum de joie, de gaieté et de festivités aux Tunisiens, Ooredoo et OPPO s’unissent autour de l’organisation du plus grand festival de musique ouvert au public, le Ooredoo Music Fest by OPPO dans sa première édition.

Avec une tournée prévue dans plusieurs villes dont Mahdia, Monastir, Nabeul ou encore Djerba, le Ooredoo Music Fest by OPPO prévoit une soirée sensationnelle à Sousse le 28 Juillet avec au programme Kafon, Zanfliga, Mortadha Fetiti, Hassen Doss, Maya ou encore Janjoun.

La perle du Sahel brillera de mille feux pour le plus grand plaisir du public qui viendra profiter d’un spectacle musical avec une programmation digne des plus grands festivals en répondant à tous les goûts et genres musicaux, le tout en une soirée qui s’annonce mémorable.

L’union des deux leaders de la technologie mobile et des télécommunications, s’articule autour de leur projet commun d’être les fournisseurs par excellence de la joie des festivités estivales accessible à tous les vacanciers et en satisfaisant les goûts et les préférences de chacun.

Pour plus d’informations sur les dates, les emplacements et le programme du Ooredoo Music Fest by OPPO rendez-vous sur nos réseaux sociaux et stay tuned.

Communiqué