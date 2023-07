Tunisie : En images, les dégâts de l’incendie de Jebel Melloula

La Direction générale de la protection civile a annoncé, ce mardi 25 juillet 2022, que l’incendie qui s’est déclaré, hier, à Jebel Melloula à Tabarka (Jendouba) a été maîtrisé, tout en publiant des photos illustrant les dégâts ayant touché cette zone forestière.

Alors qu’une enquête été ouverte afin de déterminer les circonstances et la nature de cet incendie de grande ampleur, des équipes de la protectoon civile demeurent ce soir sur les lieux afin de contrôler la situation et faire face à une éventuelle reprise de feu, les fortes chaleurs et les vents augmentant sensiblement les risques.

Notons aussi que pour venir à bout des flammes, les pompiers ont été aidés par la police, la garde nationale, la Direction des forêts et de l’armée nationale qui a fourni au moins 45 vols.

En attendant les résultats de l’enquête, la DGPC affirme suspecter des actes criminels, d’autant que plusieurs incendies de forêt ont éclaté successivement, dans la nuit de lundi au mardi, dans plusieurs autres régions proches, notamment à Béja, à Siliana et à Bizerte.

Y. N.