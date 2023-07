Tunisie : les espoirs d’un prêt du FMI s’estompent

Craignant un effondrement économique en Tunisie qui déclencherait des flux de migrants encore plus importants vers l’Europe, les pays occidentaux lui ont offert une aide financière. Mais les perspectives de voir notre pays finaliser le plus gros des accords – un renflouement de 1,9 milliard de dollars du Fonds monétaire international – semblent de plus en plus lointaines.

Euractiv (avec AFP).

Le pays ravagé par l’inflation et lourdement endetté a conclu un accord provisoire pour le prêt du FMI basé à Washington en octobre.

Il faudrait que Tunis entreprenne ce que le FMI appelle un «programme global de réforme économique» qui supprimerait progressivement les subventions sur le carburant et l’électricité.

Mais le président Kaïs Saïed a rejeté à plusieurs reprises «les diktats étrangers qui conduiront à plus de pauvreté».

En mars, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a averti que la Tunisie devait de toute urgence conclure un accord avec le FMI car son économie «risquait de s’effondrer».

Cela faisait suite à la crainte du chef de la politique étrangère de l’Union européenne, Josep Borrell, qu’un effondrement «économique ou social» en Tunisie ne déclenche un nouveau flux de migrants vers l’Europe – une appréciation rejetée par Tunis.

L’Italie affirme que les arrivées de migrants par voie maritime ont augmenté cette année, la plupart en provenance de Tunisie et de Libye.

«La Tunisie est une nation qui est dans une extrême détresse et la laisser clairement à son sort peut avoir des conséquences très graves», a déclaré dimanche la Première ministre italienne Giorgia Meloni aux journalistes à Rome lors d’une conférence avec Saïed et d’autres dirigeants méditerranéens.

Au-delà de la situation économique, l’Union européenne et Washington ont été troublés par l’autoritarisme croissant de Saïed.

Il s’est emparé de pouvoirs étendus depuis le limogeage du gouvernement en juillet 2021. Il a ensuite dissous le parlement et fait adopter une constitution pour remplacer celle approuvée en 2014 à la suite de la révolution du printemps arabe dans le pays.

Presque «enterré»

Aux prises avec le chômage et l’inflation exacerbée par les retombées de l’invasion russe de l’Ukraine, de nombreux Tunisiens ont rejoint les Africains subsahariens dans un exode de la Tunisie, qui se trouve à seulement 130 kilomètres (80 miles) de l’île italienne de Lampedusa.

L’Union européenne a déclaré en juin qu’elle pourrait offrir un prêt à long terme d’environ 900 millions d’euros au pays «dans le sillage du programme de réforme soutenu par le FMI».

Mais Aram Belhadj, enseignant et chercheur à l’Université de Carthage, a déclaré que l’accord avec le FMI «est bloqué» parce que Saïed «rejette les réformes proposées», en particulier sur les subventions aux carburants, car cela entraînerait une augmentation des coûts des transports publics et des livraisons.

Les prix à la consommation tunisiens devraient déjà augmenter de 10,9% cette année, selon le FMI.

«Si d’ici fin août il n’y a pas de clarification sur la position de la Tunisie, l’accord avec le FMI sera enterré une fois pour toutes», a déclaré Belhadj.

Selon l’économiste Ezzedine Saidane, le président a vu «des choses qui le pénaliseraient politiquement» dans les réformes requises.

Dans le cadre de l’accord avec le FMI, la Tunisie devrait également restructurer 100 entreprises publiques qui détiennent des monopoles sur de nombreux secteurs de l’économie et sont souvent lourdement endettées.

«C’est la Tunisie qui a bloqué» l’accord, a déclaré Saidane, et maintenant, «les négociations sont complètement bloquées».

De plus en plus difficile

Le directeur régional du FMI, Jihad Azour, a indiqué mi-avril n’avoir reçu «aucune demande de Tunis pour la révision de son programme».

Depuis, Saïed a réitéré sa défense des subventions et poursuivi ses attaques contre le système financier international.

Lors de la conférence de Rome, Saïed a de nouveau appelé à «une nouvelle institution financière mondiale», pour établir «un nouvel ordre humain où l’espoir remplace le désespoir».

Il a lancé l’idée de «prendre l’excédent d’argent des riches pour le donner aux pauvres», mais ce ne serait pas facile.

Le déficit budgétaire de 8% en 2022 est entièrement dû aux subventions de l’État, principalement pour l’énergie, après que l’invasion de l’Ukraine par la Russie a fait grimper les prix mondiaux.

Le projet de loi sur les subventions aux carburants de l’État a grimpé de 370 % en glissement annuel au premier semestre 2022, selon les chiffres officiels.

«Il n’y a pas grand-chose qui puisse remplacer l’augmentation progressive des prix à la pompe prévue par le programme du FMI», a déclaré une source proche des négociations.

Saidane a déconseillé une hausse des impôts car le pays subit déjà «la pression fiscale la plus élevée d’Afrique».

La dette représente environ 80% du produit intérieur brut.

Belhadj a déclaré que sans accord avec le FMI «la situation va devenir de plus en plus difficile» avec un risque «très important» de défaut de paiement en 2024 et 2025.

Pour Saidane, l’Etat tunisien «semble avoir fait le choix de privilégier le remboursement de la dette. Mais au détriment de la fourniture des produits de base».

Au cours des derniers mois, des pénuries sporadiques de farine, de riz, de sucre et de carburant ont entraîné des étagères vides ou de longues files d’attente.

La sortie de la Russie la semaine dernière d’un accord autorisant les exportations de céréales de la mer Noire a ravivé les craintes de pénuries ou de hausses de prix qui pourraient toucher les pays vulnérables.

En Tunisie, où la farine fait partie des produits alimentaires de base subventionnés par l’État, cela ne pourrait qu’ajouter à la pression budgétaire.

Le gouvernement s’est de plus en plus tourné vers les banques locales pour se financer, ce qui a contribué à la dégradation des notes de quatre des institutions financières du pays plus tôt cette année par l’agence mondiale Moody’s.

Traduit de l’anglais.