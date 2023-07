Tunisie : 78 feux de forêt enregistrés depuis le début de l’année

Selon le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, il y a eu, cet été, en Tunisie, une vingtaine d’incendies en zone forestière dans les gouvernorats de Béja, Jendouba, Nabeul, Bizerte, Kairouan, Siliana et Kasserine. (Illustration: incendie de Melloula).

Les plus graves incendies se sont déclarés dans les régions de Melloula, Ain Sobh à Tabarka (Jendouba), Ouchtata (Béja), El-Krib (Siliana) et Zaghdoud (Kairouan).

Dans un communiqué publié jeudi 27 juillet 2023, le ministère a assuré avoir maîtrisé tous les incendies qui se sont déclarés les 24, 25 et 26 juillet dans plusieurs zones forestières, sans causer de dégâts humains, soulignant que le processus de refroidissement est actuellement en cours.

Le ministère a aussi mis l’accent sur le rôle des agents de la Direction générale des forêts dans l’effort national de lutte contre les incendies, en mobilisant tous les moyens matériels et humains, à savoir 39 véhicules de lutte contre l’incendie, 5 balayeuses, et les équipes de travail en coordination avec les autorités locales et régionales, notamment celles en charge de la protection des forêts.

La Direction générale des forêts a appelé les riverains des zones forestières à faire preuve de prudence afin d’éviter la propagation des incendies et à signaler tout événement suspect dans les forêts, sachant qu’en général, 90% des incendies sont d’origine humaine, qu’ils aient été déclenchés par inadvertance ou délibérément.

Suite aux derniers incendies, le secteur forestier dans la région de Melloula, au nord-ouest de la Tunisie, a perdu environ 450 hectares (ha) de pins maritimes, couvrant une superficie totale d’environ 5 000 ha à la frontière algéro-tunisienne, à la suite d’une série d’incendies qui se sont déclarés depuis le début de la semaine dernière, indique le chef du département des forêts de Tabarka, Noureddine Azizi.

La superficie totale des forêts en Tunisie est estimée à 4,6 millions d’hectares, soit 34% du territoire national. Il est principalement situé dans le nord-ouest et le centre-ouest. Près d’un million de personnes (sur une population totale de 12 millions) vivent dans les forêts, dont l’apport économique est estimé à environ 932 millions de dinars par le Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES).

Le nombre de feux de forêt enregistrés entre le 1er janvier et le 18 juillet a atteint 78 (dont 56 feux de forêt et 22 feux de maquis), contre 156 en 2022 (59 de forêt et 97 de maquis) , a déclaré le directeur général des forêts, Naoufel Ben Haha, lors d’une conférence de presse tenue par le ministère de l’Agriculture le vendredi 21 juillet 2023.

D’après Tap.