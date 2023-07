Tunisie : la reprise du tourisme se confirme

Comme prévu, la saison touristique en Tunisie s’annonce sous les meilleurs auspices avec des recettes ayant atteint 3 295,7 millions de dinars (MDT) au 20 juillet 2023, en hausse de 55,1% par rapport à la même période en 2022.

Selon les données du ministère du Tourisme et de l’Artisanat, 4,6 millions de touristes ont visité la Tunisie au 20 juillet courant, en hausse de 4,7% par rapport à la même période en 2022.

Exprimés en dollars, les revenus touristiques se sont établis à 1 067 millions, en hausse de 51,1% par rapport à la même période en 2022 et de 25,1 % par rapport à 2019.

Le chiffre d’affaires en euros s’élève à 985 millions, en hausse de 51,1% par rapport au 20 juillet 2022, et de 30,5% par rapport à la même période en 2019.

Au 10 juillet, on a enregistré 9,2 millions de nuitées en unités hôtelières, en hausse de 47,7% par rapport à la même période en 2022 et en baisse de 23% par rapport à 2019. Cette baisse est principalement due au net recul du marché russe à cause de la guerre.

D’après Tap.