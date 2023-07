La Tunisie s’endette pour… rembourser ses dettes

La Tunisie a, à ce jour, remboursé 42% des prêts devant être réglés cette année, qui sont estimés à 20 milliards de dinars (loi de finances 2023).

C’est ce qu’a déclaré la ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia, lors d’une séance tenue samedi 29 juillet à l’Assemblée des représentants du peuple (APR) pour examiner un projet de loi portant approbation d’un accord de prêt signé le 20 juillet entre la Tunisie et l’Arabie saoudite pour financer le budget de l’Etat.

La Tunisie doit rembourser un prêt d’une valeur de 560 millions de dinars, le 4 août prochain, a indiqué la ministre, qui semble très satisfaite et même fière de son travail, ajoutant que le gouvernement travaille dur pour lever des ressources financières et rembourser les prêts arrivés à échéance. Et on est, bien sûr, censés applaudir des deux mains et l’en remercier…

Nemsia a, par ailleurs, précisé que les ressources extérieures représentent environ 40% du total des emprunts réalisés pour financer le budget de l’Etat pour l’exercice en cours, étant entendu que 60% du total de ces emprunts réalisés ont été obtenus auprès des banques tunisiennes, «ce qui a réduit les liquidités disponibles pour financer l’économie», déplorent les acteurs économiques.

La mobilisation des ressources extérieures se poursuivra jusqu’à la fin de l’année, a souligné Nemsia, qui ne semble pas se poser de questions sur les conséquences du surendettement sur la situation générale dans le pays, l’Etat s’étant montré jusque-là incapable de financer ses dépenses faramineuses et parfois inutiles et improductives autrement qu’en sollicitant des prêts extérieurs.

S’agissant des entreprises publiques, dont la majorité sont mal gérées et déficitaires, la ministre a indiqué qu’elles font partie des priorités du gouvernement, précisant que le programme d’audit a été achevé pour la plupart d’entre elles et que les rapports sont prêts. Il reste cependant à décider de leur sort, sachant que le président de la république est catégoriquement opposé à leur privatisation, partielle ou totale.

Nemsia, en bon soldat, n’a pas d’opinion personnelle sur le sujet, et si elle en a, elle se gardera bien de l’exprimer : son rôle à elle consiste à mobiliser les emprunts extérieurs pour les jeter au fond du puits des déficits publics, sans état d’âme aucune, et sans se soucier de la dette que nous sommes en train de léguer aux futures générations.

C’est ainsi, on le sait, que sont gérés les Etats faillis.

I. B.