Echos de la Tunisie dans la politique des Etats-Unis

La situation en Tunisie a été cette semaine au centre de discussions politiques à la Maison Blanche et à la Chambre des représentants à Washington.

Deux éminents parlementaires américains, Joe Wilson et Dean Phillips, ont présenté, le 25 juillet 2023, une résolution soutenant la démocratie tunisienne, mise en danger, selon eux, par le président de la république Kaïs Saïed.

Respectivement président et membre de la sous-commission Moyen-Orient et Afrique du Nord ai sein de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, les deux parlementaires ont présenté une résolution reconnaissant le leadership de la Tunisie dans le printemps arabe et exprimant le soutien des Etats-Unis au respect de ses principes et normes démocratiques.

«La résolution, si elle est adoptée, condamnerait l’atteinte à la démocratie par le président tunisien Kaïs Saïed et exhorterait le gouvernement tunisien à libérer les prisonniers politiques et à soutenir des élections ouvertes et transparentes en 2024», lit-on dans une notre intitulée «Washington Policy Weekly» publiée le 31 juillet par l’Arab Center Washington DC.

A propos de la récente rencontre à la Maison Blanche, le 27 juillet, entre le président Joe Biden et le Premier ministre italien Giorgia Meloni, où il a été question de «l’immigration tunisienne», la même note rapporte : «En plus de discuter de l’Ukraine et de Taïwan avec le Premier ministre Meloni, le président Biden a exprimé son soutien aux récents efforts de l’Italie pour freiner les flux migratoires irréguliers en provenance de Tunisie. Dans une déclaration conjointe, le président Biden et le Premier ministre Meloni ont souligné ‘‘l’importance vitale des efforts partagés pour promouvoir la stabilité et la prospérité dans la région méditerranéenne au sens large, notamment en s’attaquant aux causes profondes de l’instabilité, du terrorisme et des flux migratoires irréguliers’’».

I. B.