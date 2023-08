Tunisie : accord pour mettre en œuvre la technologie Starlink

Le ministère tunisien des Technologies de la communication a finalisé avec l’américain Starlink la révision des clauses d’un accord selon lequel la Tunisie pourra bénéficier d’une période d’essai pour la mise en place du célèbre service Internet haut débit par satellite proposé par Starlink dans certaines parties du pays.

L’accord prévoit également la réalisation des tests nécessaires à la mise en place du service et l’élaboration d’un cadre réglementaire adéquat.

Cet accord a été signé lors d’une visite du ministre Nizar Ben Neji à un certain nombre de sociétés pionnières de services de communication par satellite, dont Starlink, Amazon Kuiper et Astranis, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Ben Neji a conduit une délégation en visite aux Etats-Unis du 24 au 28 juillet 2023, au cours de laquelle il s’est familiarisé avec les services et solutions de communication par satellite et les modèles de satellites conçus par ces entreprises.

Au centre de l’attention, le modèle économique adopté pour la diffusion des terminaux d’accès aux services de transmission de données à haut débit dans les zones défavorisées. La bande Ku sera utilisée pour fournir des équipements de sécurité conformes aux normes de sécurité de chaque pays, a ajouté le ministère.

Au cours de sa visite, Nizar Ben Neji a également rencontré Katie Noyes, chef du Département des sciences et technologies, et une délégation de haut rang du Federal Bureau of Investigation (FBI) du ministère de la Justice.