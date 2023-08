Les raisons du report du concert du Trio Taksim et du Trio Joubran (Festival de Carthage)

Le Comité directeur du Festival international de Carthage a décidé de reporter le concert du Trio Taksim et du Trio Joubran, à cause de la pluie et des forts vents attendues ce soir.

Suite aux alertes émises par l’Institut national de météorologie sur les conditions météorologiques pour la soirée du vendredi 4 août 2023 et qui prévoient de la pluie et des rafales de vents violents, et après avoir consulté les services concernés de l’INM qui ont confirmé la survenance de ces perturbations climatiques, le Comité directeur du Festival international de Carthage a décidé de reporter le concert de Trio Taksim et du Trio Joubran à une date ultérieure qui sera annoncée bientôt.

Il indique que cette décision a été prise en vue de préserver la sécurité du public, des artistes et celles des techniciens.

Ils informent de ce fait que les billets vendus restent valables pour la prochaine date du même concert alors que pour ceux qui souhaitent se faire rembourser, un autre communiqué sera publié indiquant les modalités de reversement des prix des billets.

Communiqué