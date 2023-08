92 000 migrants irréguliers débarqués en Italie en 7 mois

Selon des données mises à jour quotidiennement par le Département de la sécurité publique en Italie, 91 964 personnes sont arrivées depuis le 1er janvier 2023, dont 9 496 mineurs non accompagnés.

Ce chiffre a doublé par rapport à il y a 12 mois : le 4 août 2022, les migrants qui avaient atteint les côtes italiennes étaient 42 640 alors qu’en 2021 ils n’étaient «que» 30 332. Le chiffre record de 100 000 en 8 mois pourrait donc être atteint avant la fin de ce mois, qui plus est, sous le gouvernement d’extrême-droite conduit par Giorgia Meloni, qui s’était fait élire sur la promesse de combattre la migration irrégulière.

Le flux des migrants arrivés en Italie est constant confirmé par les arrivages de ces derniers jours. En juillet, il y a eu plus de 23 350 débarquements alors qu’au cours des quatre premiers jours d’août, il y en a eu 2 806. Au cours des dernières 36 heures, plus de 2 600 personnes sont arrivées à Lampedusa. Ils étaient à bord d’une trentaine de petits bateaux. Les migrants ont été secourus par des patrouilleurs de la Guardia di Finanza, de la Capitainerie et par les navires des organisations Nadir et Frontex.

Nadir a secouru deux embarcations transportant 40 (19 femmes et 14 mineurs) et 20 (2 femmes) personnes. Des Ivoiriens, des Guinéens et des Maliens qui ont ensuite été transférés sur le patrouilleur des garde-côtes CP327. Sur les autres barques, il y avait au contraire 46 (16 femmes et 3 mineurs), 44 (6 femmes), 33 (2 femmes), 40 (9 femmes et 3 mineurs) et 45 (3 femmes) migrants originaires du Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Gambie, Nigéria, Togo, Sénégal, Soudan du Sud et Congo.

Une jeune femme nigériane, dans son neuvième mois de grossesse, a perdu son bébé immédiatement après avoir débarqué. Elle a été transférée d’urgence, avec l’hélicoptère de sauvetage 118 à l’hôpital d’Agrigente où elle a été hospitalisée. La jeune femme faisait partie d’un groupe de 39 Ivoiriens, Nigérians et Burkinabés secourus par la Guardia di Finanza, qui a fait état de deux victimes lors de la traversée de Sfax vers la Tunisie.

Les migrants, dont les parents arrivés à Lampedusa, ont déclaré qu’un enfant nigérian d’un an et demi est décédé lundi dernier, tandis que mercredi un Ivoirien de 20 ans qui voyageait avec sa sœur a perdu la vie. Les deux corps, selon le récit fourni à la police, ont été abandonnés en mer.

Pendant ce temps, Alarm Phone a indiqué sur son profil twitter qu’elle a alerté les autorités sur 20 bateaux à la dérive, tandis que sur un autre bateau 60 sont à la merci des vagues «en danger en Méditerranée centrale».

Selon les données du Viminale, siège du ministère de l’Intérieur, il y a actuellement un total de 128 902 immigrés «en accueil» sur le territoire italien, dont 92 555 dans les centres d’accueil et 35 075 dans ceux de Sai (Sistema di Accoglienza e Integrazione), organe italien qui gère les demandes d’asile.

La région avec le plus grand nombre de présences de migrants dans ses structures est la Lombardie (16 232) avec un taux de 13% du total, suivie de l’Émilie-Romagne (12 458) et du Latium (11 217).

Traduit de l’italien.

Source : Ansamed.