Joey Hood : «Les Etats-Unis soutiennent la lutte contre la corruption en Tunisie»

L’ambassadeur américain en Tunisie, Joey Hood, a déclaré à l’agence de presse Tap que «la lutte contre la corruption est vitale et très importante pour la construction démocratique et pour créer des opportunités de développement économique et social».

L’ambassade des États-Unis est «très heureuse» de soutenir le camp d’été des jeunes contre la corruption qui s’est achevé vendredi 3 août 2023 à Hammamet et qui s’est tenu en partenariat avec le National Centre for State Courts (NCSC), une ONG américaine active en Tunisie depuis 2016, dans le cadre du programme «Lutte contre la corruption en Tunisie».

Joey Hood a noté que le camp comprenait notamment le concours national de débat interuniversitaire sur la promotion des valeurs anti-corruption, avec la participation de 48 étudiants des facultés de droit de Tunis, Sousse, Sfax, Jendouba et Gabès, notant que dans le cadre de la lutte contre la corruption, l’ambassade des Etats-Unis soutient également un programme de numérisation du système national des pharmacies et des médicaments en Tunisie, en coopération avec le ministère de la Santé et la société civile. L’objectif est de prévenir la corruption et de permettre aux citoyens de signaler la corruption et au ministère de prendre les mesures préventives nécessaires à la gestion du système pharmaceutique.

Le diplomate a noté que les domaines de coopération avec la Tunisie sont divers et basés sur le soutien à l’entrepreneuriat et au secteur privé.

Les Etats-Unis sont le premier importateur d’artisanat tunisien dans le monde, a aussi déclaré Joey Hood, dormant l’espoir qu’ils «seront le premier importateur d’huile d’olive tunisienne dans les années à venir».

Tout en notant que la coopération inclut également le domaine des technologies modernes, l’ambassadeur américain a souligné que lors de sa visite la semaine dernière dans les gouvernorats de Sousse et de Monastir, il a assisté au lancement de 26 startups avec le soutien américain. Il a également visité d’autres startups qui avaient auparavant reçu un financement de l’ambassade des États-Unis et qui créent maintenant des emplois et exportent leurs services vers l’Europe.

Pour sa part, la chargée de programme du NCSC, Basma Jebali, a indiqué que les programmes de l’organisation avaient été lancés en Tunisie avec l’appui du programme d’amélioration de l’administration des tribunaux avec 8 domaines modèles. Depuis 2017, elle a lancé un important programme d’appui à la lutte contre la corruption en Tunisie, qui implique tous les acteurs de la lutte contre la corruption, dans le cadre de conventions signées avec le Pôle judiciaire économique et financier et la Commission nationale anti-corruption, et en 2019 avec la Cour des Comptes et l’Ordre des inspecteurs publics.

Elle a souligné que le programme se poursuit aujourd’hui avec l’organisation de la Caravane des jeunes contre la corruption en Tunisie et des événements de sensibilisation. En juin, elle avait organisé des concours de dissertation juridique pour les étudiants en droit sur le thème de la corruption, sur le thème «Reporting on Corruption and Corrupters», a-t-elle ajouté.

Jebali a souligné que le camp d’été comprenait notamment une démonstration de débats juridiques sur la lutte contre la corruption et la promotion de la transparence, dans lesquels l’Université de Gabès a remporté la première place.

Elle a ajouté que le NCSC continuera d’organiser d’autres cours du programme de débat pour les jeunes dans le cadre d’un nouveau programme sur «l’accès à la justice». En septembre, elle lancera également un programme pour inciter les jeunes des facultés de droit à initier de petits projets liés à la lutte contre la corruption. Le projet gagnant recevra un financement pour sa mise en œuvre du NCSC par l’intermédiaire de l’ambassade des États-Unis.

D’après Tap.