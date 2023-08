Pour un système durable de prévention des incendies de forêt en Tunisie

Le bureau Afrique du Nord du World Wide Fund for Nature’s (WWF) et la Direction générale des forêts (DGF) organisent, le 11 août 2023, un séminaire en ligne, ou panda talk, sur le thème «Les forêts de Tunisie : combattre ensemble les incendies».

L’objectif de ce webinaire est de réunir les différents acteurs du domaine de la protection de l’environnement et du développement durable des espaces naturels pour discuter des différentes approches et initiatives visant à établir un système durable capable de prévenir les incendies de forêt, indique WWF.

L’objectif est de créer une plateforme de dialogue et de partenariat entre les pouvoirs publics et la société civile, et de participer ensemble aux différents efforts de protection de nos forêts contre les incendies, a ajouté la même source, sachant que 40% des départs de feux dans le monde sont d’origine humaine.

«Ces forêts sont malheureusement encore menacées par le comportement téméraire de certains secteurs de la société, qui dans la plupart des cas ne veulent qu’exploiter le paysage forestier, occuper le territoire et parfois même involontairement ou intentionnellement détruire une partie des ressources forestières», a regretté le WWF.

Les derniers incendies, qui se sont déclarés le 12 juillet dans les forêts de Melloula à Tabarka, ont détruit 450 hectares de pins maritimes, a indiqué Noureddine Azizi, chef de l’arrondissement des forêts de Tabarka.

les responsables des arrondissements des forêts de Jendouba, Ain Drahem, Bizerte, Béja, Siliana, Kef, Kasserine, Nabeul et Zaghouan prendront part au wébinaire.

La forêt de pins maritimes s’étend sur 5 000 hectares à la frontière tuniso-algérienne, a-t-il déclaré à l’agence Tap, déplorant une énorme dégradation des écosystèmes locaux.

D’après Tap.