Tunisie : biographie officielle du Premier ministre Ahmed Hachani

On a attendu quatre jours pour voir publiée, samedi 5 juin 2023, la biographie officielle du nouveau Premier ministre Ahmed Hachani, qui a succédé à Najla Bouden… le 1er juin. On n’a rien appris de nouveau sur ce commis de l’Etat bombardé Premier ministre sept ans après sa sortie à la retraite.

Le nouveau promu, complètement inconnu en dehors du cercle restreint des employés de la Banque centrale de Tunisie (BCT), est né à Tunis le 4 octobre 1956. Titulaire d’une maîtrise en droit avec une spécialisation en droit public, obtenue à la Faculté de droit de Tunis en 1983, il a rejoint la BCT en 1984. Encore un juriste, dirait l’autre !

Au cours de ses 33 années de carrière à la BCT, Hachani a occupé divers postes au sein des départements des affaires juridiques et du développement des ressources humaines. Il a réalisé plusieurs études et consultations juridiques. Il a également participé activement aux commissions interministérielles chargées de rédiger les textes de loi portant sur la réglementation bancaire, les textes économiques et financiers, ainsi que sur les établissements financiers, les sociétés par actions et les entreprises publiques.

De 2012 à 2017, Hachani, qui est marié et père de deux enfants, a été directeur général des ressources humaines et de la formation à la BCT, son poste le plus élevé dans la hiérarchie de l’Etat, puis conseiller juridique et ressources humaines au sein de la même institution, qu’il a aussi représentée dans plusieurs conseils d’administration. Pendant dix ans, il a enseigné le droit et l’environnement bancaire à l’Académie de la banque et de la finance, relevant de l’Association tunisienne des banques et établissements financiers (APBT).

On n’a pas encore entendu le nouveau premier ministre qui, cinq jours après sa nomination, n’a pas encore pris la parole publiquement. On espère qu’il ne prendra pas beaucoup de temps avant de présenter le programme de son gouvernement qui, selon la constitution de 2022, n’est pas le sien, mais celui du président de la république, lequel en a nommé tous les membres.

I. B.