Moez Belhassine et les chiffres : Simple lapsus ou incompétence ?

L’annonce par le ministre du Tourisme et de l’Artisanat Mohamed Moez Belhassine aux médias selon laquelle la Tunisie a reçu 500 millions de touristes, durant les sept premiers mois de 2023, a beau être assimilé à un lapsus, elle n’en est pas moins offensante et indigne d’un ministre. Pourquoi…

Par Moktar Lamari *

Le ministre Belhassine est un de ces 700 ministres qui ont été parachutés par des pouvoirs politiques occultes au sein de la dizaine de gouvernements depuis 2011. Il s’est illustré récemment et plusieurs fois pour des bourdes et maladresses dans ses propos et décisions en tant que premier boss du secteur touristique et principal répondant pour les agences de voyage qui déversent tous les jours plusieurs milliers de touristes à Djerba, Tunis, Sousse, Monastir…

Valeur réelle ou valeur nominale

Evoquant les chiffres clé de la saison touristique, il a fait savoir aux médias, dans la matinée du lundi 7 août 2023, que le nombre des touristes ayant visité la Tunisie jusqu’au mois de juillet dernier dépasse les 5 millions enregistrant ainsi une hausse de 70% par rapport à la même période en 2022.

Le ministre, qui s’exprimait sur les ondes de Mosaïque FM, a ajouté que les recettes touristiques ont connu à leur tour une hausse de 55% par rapport à la même période en 2022.

Mais là, le ministre fait une énième bourde, en disant que le volume des recettes touristiques s’élève à 3,3 millions de dinars soit en hausse de 28% par rapport aux recettes enregistrées durant la même période en 2019 en étant l’année de référence.

A l’évidence, le ministre Belhassine ne prépare pas suffisamment ses sorties médiatiques. Puisque le dinar de 2022 n’est pas le même que le dinar de 2023. Le taux d’inflation moyen étant de l’ordre de 8% pour les 12 derniers mois.

Ceci veut dire que le ministre et son équipe de communication ne distinguent pas entre valeur réelle et valeur nominale des recettes touristiques du pays.

Que donnent les chiffres corrigés ?

L’augmentation réelle des recettes touristiques ne dépasse pas vraiment 15-18%, et pas 28% comme prétendu.

Et à tout relativiser, il faut considérer la dévaluation du dinar par rapport à l’euro. Celle-ci a été de presque 5%, un autre montant à soustraire du chiffre officiel du ministre. Résultat des courses, les résultats indiquent qu’il y a plus de touristes, mais pas nécessairement plus de revenus et de recettes en devises fortes. Il n’y a donc pas de quoi pavoiser…

Les indicateurs économiques doivent être traités de façon rigoureuse et parcimonieuse, et le ministre ne donne pas l’exemple dans ce domaine.

C’est prendre les gens pour des imbéciles!

Ce faisant, le jeune ministre n’inspire pas confiance et ternit l’image de ses collègues au sein du gouvernement.

* Economiste universitaire.

Blog de l’auteur. Economics for Tunisia, E4T.