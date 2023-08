La garde-à-vue de l’ancien Pdg de la BH Bank prolongée de 5 jours

La garde-à-vue d’un ancien Pdg de la BH Bank et d’un homme d’affaires opérant dans le secteur de l’huile d’olive, soupçonnés dans une affaire d’octroi d’un prêt important sans garanties, a été prolongée de 5 jours supplémentaires.

Selon Mosaïque Fm, qui a rapporté l’information, cette décision a été prise par le ministère public près du Pôle judiciaire financier et économique, annonce aujourd’hui, mercredi 9 août 2023.

L’enquête relative à cette affaire est menée par la brigade natioinale d’investigation dans les crimes économiques, relevant de la police judiciaire de Gorjani, à Tunis.

Rappelons que le Pdg de ladite banque a été mis en dépôt, vendredi 4 août, sur ordre du procureur de la république près du pôle judiciaire financier et économique, dans le cadre d’une enquête sur l’octroi d’un important crédit à un homme d’affaires, lui-même mis en examen, sans respecter les procédures légales en vigueur. Une douzaine de cardes de la même banque, anciens et actuels, sont concernés par cette affaire et se sont vu interdire le voyage pour rester à la disposition de l’enquête.

I. B.