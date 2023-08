Tunisie : les finances publiques, principal souci du gouvernement Hachani

Le Premier ministre Ahmed Hachani a rencontré, mercredi 9 août 2023, au Palais du gouvernement à la Kasbah, le ministre des Finances Sihem Boughdiri Nemsia, pour s’enquérir de l’état actuel des finances publiques, principale préoccupation de l’actuel gouvernement.

La rencontre a été l’occasion de souligner les efforts de l’Etat pour faire face à ses obligations financières à tous les niveaux, tout en cherchant à renforcer son rôle social et économique, selon un communiqué du Premier ministère.

Elle a également abordé les attentes en matière de ressources financières et la mobilisation des fonds nécessaires dans la période à venir pour assurer l’équilibre financier de l’Etat et le bon fonctionnement de l’ensemble des services publics, ajoute le communiqué, où une allusion aux réformes structurelles, notamment fiscales, aurait été la bienvenue.

L’absence d’une telle allusion trahit le manque d’intérêt du gouvernement pour ces réformes pourtant nécessaires et urgentes pour une vraie relance de l’économie nationale. Et l’obstination de l’Etat à mobiliser les financements dont il a besoin pour couvrir ses dépenses budgétaires à travers l’endettement, intérieur et extérieur, lequel plafonne à 90%, contre 35% en 2010.

Rappelons que le déficit budgétaire s’est aggravé de 10% en 2022, par rapport à 2021, pour atteindre environ 11 milliards de dinars, selon les «Résultats provisoires de l’exécution budgétaire», publié le 15 mars 2023 par le ministère des Finances.

I. B.