Tunisie : Démantèlement d’un réseau international de trafic d’organes !

La justice a ordonné la mise en détention de six individus originaires de Kasserine, Mahdia, Sousse et Nabeul liés un réseau international de traite d’êtres humains et de trafic d’organes opérant entre la Tunisie et la Turquie.

C’est ce qu’a annoncé le porte-parole du tribunal de première instance de Kasserine Riadh Nouioui dans une déclaration, ce vendredi 11 août 2023 à l’agence Tap, en précisant que des transferts d’argent douteux entre des Tunisiens et des parties étrangères, avaient été interceptés et que l’enquête a révélé que les suspects sont membres d’un réseau international de trafic d’organes.

Les investigations menées par la brigade spécialisée de la garde nationale ont également révélé que le réseau opérait en Tunisie depuis la Turquie à l’aide de personnes disposant de double nationalité chargées de la prise de contact avec des «vendeurs potentiels de reins».

Ces dernier étaient alors envoyés en Turquie pour un prélèvement d’organes, et percevaient en contrepartie des sommes allant de 25.000 à 30.000 dinars tunisiens.

La justice a ordonné la mise en détention des six suspects, alors que l’enquête se poursuit.

Y. N.