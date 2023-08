Tunisie : Katja Keul et la LTDH appellent à respecter les droits des migrants

Des représentants de la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’homme, dont son président Bassem Trifi, ont discuté, jeudi 10 août 2023, de la situation politique en Tunisie et des questions migratoires avec la ministre d’Etat allemande en visite à Tunis, Katja Keul.

La Ligue a indiqué dans un communiqué que les deux parties «ont discuté de la situation politique en Tunisie, exprimé leur adhésion à la démocratie et à l’État de droit» et «souligné l’importance de protéger les droits de l’homme et les libertés face aux défis actuels», en particulier à la lumière de la crise économique et sociale actuelle.

Ils ont également abordé les questions migratoires, soulignant la nécessité de respecter les droits des migrants et de rejeter toutes les formes de racisme et d’agressions, tant en Tunisie qu’en Europe.

Les représentants de la LTDH ont exprimé leur «rejet du contenu du récent protocole d’accord signé entre la Tunisie et l’Union européenne sur la question de la migration» et ont appelé à un accès facilité des citoyens tunisiens aux visas d’entrée Pays de l’UE.

L’entretien s’est déroulé en présence de l’ambassadeur d’Allemagne en Tunisie, Peter Pruegel, et de la délégation accompagnant la responsable allemande.

Katja Kuel est en visite en Tunisie du 8 au 11 août pour échanger sur les relations germano-tunisiennes avec des représentants du gouvernement, du parlement et de la société civile «des développements dans les domaines de la démocratie, de l’État de droit, des droits de l’homme et des questions de migration».

I. B.