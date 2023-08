Carthage : des stars solidaires avec les sinistrées des incendies de Tabarka

De nombreuses stars de la chanson tunisienne vont participer au concert «Tous les Tunisiens sont avec Tabarka», qui sera donné vendredi 18 août 2023 au Festival de Carthage en signe de solidarité avec les familles sinistrées par les récents incendies dans cette ville du nord-ouest de la Tunisie.

Parmi les stars annoncées à cette soirée, on citera Saber Rebaï, Latifa Arfaoui, Mohamed Jebali, Ghazi Ayadi et Nawel Ghachem. Lotfi Bouchnak et Adnene Chaouachi aurait aimé prendre part à la soirée, mais ils étaient programmés la même soirée dans d’autres régions du pays.

Hend Mokrani, directrice générale de l’Etablissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturelles et artistiques, a indiqué sur les ondes de Mosaïque FM, samedi 12 août, que le ministère des Affaires culturelles est derrière cette initiative et que les recettes du concert seront distribuées aux familles sinistrées.

Elle a ajouté que les tickets, vendus à 50 et à 100 dinars, sont disponibles dans les points de vente réservés au Festival de Carthage.

