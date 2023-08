L’état de santé de Riadh Bettaieb continue de se dégrader en prison

Selon son avocat Samir Dilou, l’ancien ministre de l’Investissement Riadh Bettaieb (Ennahdha), poursuivi dans l’affaire de la société de communication Instalingo, a vu le suivi médical et nutritionnel nécessité par son état de santé arrêté par la direction de la prison de Messadine (Sousse).

Dans une déclaration à Mosaïque FM, Me Dilou a explique que son client a été arrêté le 23 février dernier alors qu’il était en route vers l’aéroport de Tunis-Carthage pour partir à l’étranger.

«Riadh Bettaieb a des problèmes de santé. Il est atteint de diabète, d’insuffisance rénale et de maladies cardiovasculaires et bénéficiait depuis son arrestation d’un suivi médical et nutritionnel décidé par le médecin. Mais la direction de la prison a décidé de mettre fin à ce suivi», a expliqué Me Dilou, au cours d’une conférence de presse ce lundi 14 août 2023, ajoutant que l’état de santé de son client s’est détérioré.

Concernant l’implication de son client dans l’affaire Instalingo, Me Dilou a déclaré que ce dernier avait reçu un chèque de l’un des accusés, actuellement en état de liberté, et qu’il l’avait remboursé également par chèque.

I. B.