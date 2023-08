Tunisie : Aswat Nissa avertit contre tout retour sur les droits des femmes

Dans un communiqué publié le 13 août 2023, à l’occasion de la célébration de la Journée nationale de la femme, Aswat Nissa a appelé à garantir les droits politiques des femmes et leur accès effectif aux postes de décision.

Les militantes ont également besoin d’être protégées contre la violence et l’exclusion volontaire, explique l’organisation féministe tunisienne, ajoutant que les lois visant à mettre fin à la violence à l’égard des femmes, à formaliser le travail domestique et à garantir les droits sociaux et économiques des ouvrières agricoles doivent être appliquées avec sérieux.

Tout en soulignant son attachement aux droits indivis des femmes et à l’égalité à part entière entre les hommes et les femmes, Aswat Nissa a averti également contre le retour sur les droits et libertés en général et sur les droits des femmes en particulier.

Les femmes tunisiennes luttent sans relâche pour leurs droits. Leur représentation dans les conseils municipaux à prédominance masculine a diminué, entravant une véritable égalité. La pauvreté et la marginalisation deviennent également endémiques chez les femmes, en particulier les ouvrières agricoles. Il s’y ajoute des malheurs tels que des taux de chômage plus élevés chez les femmes et des services de soins de santé et de santé reproductive médiocres.

Des taux de féminicides plus élevés ont été signalés avec 23 meurtres depuis le début de cette année, dont 61% commis par des partenaires.

I. B. (avec Tap).