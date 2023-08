Affrontements armés en Libye : L’ambassade de Tunisie appelle ses ressortissants à la vigilance

L’ambassade de Tunisie en Libye a appelé ses ressortissants à la vigilance et à éviter les zones de conflits, suite aux affrontements entre deux groupes armés , ayant éclaté près de Tripoli dans la nuit du lundi 14 au mardi 15 août 2023.

L’ambassade a appelé les Tunisiens à éviter les déplacement inutiles dans la capitale et ses environs, à faire preuve de prudence et à rester à l’écart des zones d’affrontements, en rappelant que le numéro de téléphone permanent du consulat général, soit le 0213409479, est joignable toute la journée et 7j/7.

«Les services de l’ambassade est à disposition des membres de la communauté pour communiquer et signaler toute éventuelle urgence ou danger, que Dieu nous en préserve», lit-on encore dans le communiqué.

Notons qu’une source hospitalière, citée par l’AFP, a annoncé un premier bilan de deux morts et plus de trente blessés dans les affrontements opposant les deux groupes influents, (Brigade 444 et Qowet Al-Radaa).

Y. N.