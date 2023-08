Tunisie : baisse de la production globale d’électricité (-8%)

La production totale d’électricité en Tunisie a baissé de 8% à fin juin pour s’établir à 8 470 Gigawattheures (GWh) – hors autoproduction d’électricité – contre 9 179 GWh à fin juin 2022.

De même, la production destinée au marché local a légèrement baissé de 5%, indique l’Observatoire national de l’énergie et des mines relevant du ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie dans un rapport sur la situation énergétique du mois de juin publié lundi 14 août 2023.

Les achats d’électricité à l’Algérie et à la Libye couvrent 12% des besoins du marché local à fin juin.

La Steg se taille toujours la part du lion avec 99% de la production nationale fin juin. La production d’électricité au gaz naturel a chuté de 8%, tandis que la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables représentait 2,5% de la production totale.

En effet, 182 MW de toitures photovoltaïques ont été installés dans le secteur résidentiel et 304 autorisations ont été accordées pour une capacité globale de 79 MW dans les secteurs industriels et tertiaires et l’agriculture.

La demande de pointe a également enregistré une baisse de 22% à 3 566 MW à fin juin contre 4 563 MW au cours de la même période l’an dernier. Les ventes d’électricité ont chuté de 1% entre fin juin 2022 et fin juin 2023.

Les ventes aux clients haute et moyenne tension ont également chuté respectivement de 5% et 3%. Les ventes de basse tension, principalement destinées au secteur résidentiel (près de 75% en moyenne), ne permettent pas d’avoir une vision précise de la consommation réelle. Les industriels restent les plus gros consommateurs d’électricité avec 61% de toute la demande haute et moyenne tension à fin juin 2023.

La plupart des secteurs ont enregistré une baisse des achats d’électricité, principalement l’industrie du papier et de l’édition (-22%), les industries extractives (-14%) et les industries des matériaux de construction, de la céramique et du verre (-10%).

Parallèlement, des ventes plus élevées ont été signalées pour le secteur du pompage de l’eau (+11%) et du tourisme (+3%).