Tunisie : baisse de la production et de la demande de gaz et de pétrole

La production nationale de pétrole brut en Tunisie a diminué de 8% à 784 kilotonnes (kt) entre juin 2022 et 2023, indique l’Observatoire national de l’énergie et des mines relevant du ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie) dans un rapport sur la situation énergétique du mois de juin publié lundi 14 août 2023.

Cette baisse affecte la plupart des principaux champs, à savoir Halk El-Manzel, qui a démarré la production en 2021 (-43%), El-Borma (-16 %), Ashtart (-14%), M.L.D. (-31%), Cherouq (-25%), Ouedzar (-28%), Fanig/Bag/Tarfa (-17%), Adam (-4%), El Hajeb/Guebiba (-2%) et Miskar (-8%). Diminution substantielle de la production, de la demande et des ressources nationales de pétrole et de gaz

En revanche, plusieurs gisements ont enregistré des améliorations de production, dont Nawara (+53%), Gherib (+27%) et Cercina (+40%).

Pour les autres champs, la production a repris en avril 2023 dans la concession Oued Zar, alors qu’elle est suspendue pour maintenance depuis le 30 mars 2023 dans la concession Beni Khalled.

La production moyenne quotidienne de pétrole est passée de 36,4 milliers de barils par jour à fin juin 2022 à 33,9 milliers de barils par jour à fin juin 2023.

Ressources en gaz naturel en baisse de 7%

Les ressources en gaz naturel (production nationale + contribution fiscale) ont atteint 1366 kilotonnes équivalent pétrole (ktep) à fin juin 2023, soit une baisse de 7% par rapport à la même période de l’année précédente. La production de gaz commercial sec a augmenté de 11 %. A l’inverse, la redevance de transit du gaz algérien affiche une baisse de 2% à fin juin 2023 par rapport à fin juin 2022, s’établissant à 507 ktep.

Par ailleurs, on a enregistré une baisse de la production des champs Hasdrubal (-4%), Southern Commercial Gas (-36%) et Miskar (-10%). La production a été suspendue du 25 février au 3 mars dans les concessions Ghrib, Sidi Marzoug & FR, BG et TR. La vente de GPL a repris le 10 mars.

Par ailleurs, la contribution fiscale pour le transit du gaz algérien (507 ktep) a diminué de 2% à fin juin 2023 par rapport à fin juin 2022. La répartition de la contribution totale entre celle cédée à la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (Steg) et celle exportée montre que la majorité est cédée à la Steg (55%). Un excédent de prélèvements Steg sur redevances pour l’Etat tunisien en janvier 2023 a été identifié et corrigé.

Les achats de gaz algérien ont diminué de 7% entre fin juin 2022 et fin juin 2023, atteignant 1027 ktep.

L’offre nationale de gaz a baissé de 12% entre fin juin 2022 et fin juin 2023, atteignant 2166 ktep. La répartition de l’approvisionnement national en gaz par origine affiche une légère augmentation de la part du gaz domestique de 39% à 40%, une diminution de la part d’apport en nature et cédé à la Steg de 16% à 13% et une augmentation de la part des achats de gaz algérien de 45% à 47%.

Baisse de la demande de produits pétroliers

La demande nationale en produits pétroliers a enregistré une baisse de 4% entre fin juin 2022 et fin juin 2023, s’élevant à 2173 ktep. La demande de gaz de pétrole liquéfié (GPL, -1%), d’essence (-26%), et de diesel (-8%) a diminué. À l’inverse, la demande de carburéacteur a augmenté de 11 % et la demande de coke de pétrole a augmenté de 19%.

La consommation de carburants routiers a baissé de 7% entre fin juin 2022 et fin juin 2023, représentant 62% de la consommation totale de produits pétroliers. La consommation de GPL a diminué de 1%, tandis que la consommation de petcoke a augmenté de 19 %.

En outre, la consommation de kérosène pour l’aviation a augmenté de manière significative de 11% à fin juin 2023 par rapport à la même période de l’année précédente en raison de la reprise des activités dans le secteur de l’aviation, qui avait été durement touché par la pandémie de Covid-19.

La demande totale de gaz naturel a baissé de 12% entre fin juin 2022 et fin juin 2023, s’élevant à 2161 ktep. La demande de production d’électricité a diminué de 12% et la demande de consommation finale de 11%.

Le secteur de l’électricité reste de loin le plus gros consommateur de gaz naturel (65% de la demande totale à fin juin 2023), puisque plus de 97% de la production d’électricité repose sur le gaz naturel.

La baisse de la demande dans le secteur de l’électricité est due à la disponibilité limitée du gaz naturel et ne reflète pas la demande réelle dans le secteur.

Dans le secteur d’utilisation finale (hors production d’électricité), la demande de gaz naturel a diminué de 11% à 750 ktep. La demande des clients moyenne et basse pression a chuté de 5%, tandis que la demande des clients haute pression a chuté de 25%.

La centrale IPP-Rades, qui a rejoint le parc de la Steg en juin 2022, est actuellement à l’arrêt de production.