Tunisie : La touriste tchèque inculpée pour le meurtre de son époux à Monastir

La touriste tchèque âgée de 50 ans arrêtée en juillet dernier à Monastir a été inculpée pour le de meurtre de son époux de 60 ans retrouvé mort dans leur chambre d’hôtel le 20 juillet 2023.

Cité par l’agence Tap, le porte-parole des tribunaux de Monastir et de Mahdia Farid Ben Jha, a annoncé que le juge d’instruction a clos son enquête, lundi 14 août et qu’il a retenu les chefs d’accusations d’homicide volontaire avec préméditation, contre l’épouse de la victime, conformément aux articles 201 et 202 du code pénale tunisiens.

Rappelons que le touriste a été retrouvé mort dans sa chambre d’hôtel et qu’une enquête avait alors été ouverte pour homicide, les premiers éléments de l’enquête ayant révélé l’existence de traces de strangulation sur le corps de la victime.

Son épouse a été arrêtée et placée en détention deux jours après les faits et avait évoqué lors de son interrogatoire, des conflits avec son mari, en affirmant avoir été victimes durant de longues années de violences conjugales…

Y. N.