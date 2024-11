Recommandations de l’IACE pour améliorer l’attractivité des régions

Dans un rapport sur ‘‘L’attractivité régionale 2024’’, l’Institut arabe des chefs d’entreprise (IACE) conclut qu’«à l’exception de Tunis, tous les autres gouvernorats sont en dessous de la moyenne».

Les gouvernorats du Grand-Tunis, le gouvernorat de Tozeur et les zones côtières (Sousse, Monastir et Sfax) sont les régions les plus attractives en Tunisie , indique le rapport, ajoutant que Kasserine, Kairouan, et Sidi Bouzid sont les gouvernorats les moins attractifs, ce qui confirme le déséquilibre régional persistant depuis plusieurs décennies dans notre pays et qui est la conséquence de choix politiques et économiques des différents gouvernements qui se sont succédé depuis l’indépendance en 1956.

«L’attractivité́ est un concept multidimensionnel qui désigne la capacité́ d’un pays, d’un territoire ou d’une région, pour une période donnée d’attirer et aussi de retenir de la population, de la main d’œuvre, des entreprises et de toutes sortes d’activités économiques», souligne le rapport.

L’attractivité́ régionale, appelée aussi attractivité́ territoriale, est donc souvent liée à la compétitivité. Elle favorise la concurrence par les avantages acquis et renforce la création de la richesse.

Pour améliorer l’attractivité des régions, l’IACE recommande l’accélération de la mise en place des réformes tant attendu pour l’amélioration des conditions d’investissement, la digitalisation des services administratifs et la réalisation des projets d’infrastructure. «L’amélioration de l’attractivité d’une région dépendra principalement de l’amélioration de la connectivité (avec des infrastructures multimodales, abordables, résilientes et durables), de la qualité de vie (avec une offre de service en éducation et en santé de qualité équivalente à celle disponible dans les grandes villes) et de l’image de la région (par la mise en place des stratégies de notoriété territoriale).

L’IACE en tant que Think tank économique tunisien, engagé dans la promotion de l’entrepreneuriat et l’amélioration du climat des affaires et par conséquent la croissance économique, s’est engagé depuis 2015, à travers la publication d’un rapport sur l’attractivité́ régionale.

I. B.