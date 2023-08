Tunisie : publication de décrets présidentiels sur 3 accords de prêt

Des décrets présidentiels portant sur trois accords de prêt portant sur le financement du budget de l’Etat, l’appui au secteur céréalier et la construction de routes classées ont été publiés au Journal officiel de la République tunisienne dans son numéro du 16 août 2023.

Ils avaient été adoptés par l’Assemblée des représentants du peuple (ARP).

Décret-loi n° 2023-559 du 15 août 2023 prévoit la ratification d’un accord de prêt de 400 millions de dollars signé à Tunis le 20 juillet 2023 par la Tunisie et l’Arabie saoudite pour financer le budget.

Décret-loi n° 2023-560 du 15 août 2023 ratifie un accord de prêt de 87,1 millions de dollars signé à Tunis le 19 juillet 2023 par la République tunisienne et la Banque africaine de développement (BAD). Le financement est destiné à contribuer au financement d’un projet visant à soutenir le développement inclusif et durable du secteur céréalier.

Décret-loi n° 2023-561 du 15 août 2023 porte ratification d’un accord de prêt conclu à Rabat le 29 avril 2023 entre la République tunisienne et le Fonds arabe de développement économique et social (Fades). Le financement de 16 millions de dinars koweïtiens permettra de financer un projet de construction et de mise à niveau de routes classées.