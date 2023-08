Tunisie : L’ancien député Zied Ghanney toujours interdit de voyage

L’ancien député et dirigeant Attayatr Zied Ghanney a annoncé que la demande de levée de l’interdiction de voyage le visant a été rejetée, tout en dénonçant une injustice

Interdit de voyage depuis le 9 juillet dernier, Zied Ghanney est ainsi empêché de rejoindre sa famille et de reprendre son travail à l’étranger, a-t-il déploré dans un post Facebook publié dans la soirée du vendredi 18 août 2023.

Son comité de défense avait déposé une demande près du juge d’instruction chargé de son affaire en vue de lever cette interdiction de voyage, mais celle-ci a été rejetée, sachant que cette décision judiciaire a été émise le 25 juin par le doyen des juges d’instruction près le Tribunal de première instance de Tunis, sans passer par l’audition du concerné.

L’ancien député précise qu’il est accusé «d’avoir formé une entente dans le but de porter atteinte à des personnes et des biens pour changer la forme de l’État ou perturber la paix publique», sur la base des articles 72, 131 et 132 du Code pénale, suite à sa participation à la séance plénière du parlement tenue à distance après le putsch du 25 juillet 2021.

Il estime que ces accusations entrent dans le cadre de l’acharnement contre les opposants en vue de faire taire l’opposition, a commenté Zied Ghanney, en annonçant qu’une conférence sera organisée, à ce propos, avec le comité de défense et le parti Attayar afin d’apporter plus de précisions sur cette affaire.

Y. N.