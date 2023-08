Tunisie : Le dirigeant Ennahdha Abdelfatteh Taghouti libéré

Abdelfatteh Taghouti membre du bureau exécutif du parti islamiste Ennahdha et son chargé de communication a été libéré, ce mardi 22 août 2023.

C’est ce qu’a annoncé l’avocat et dirigeant islamiste Samir Dilou dans un post publié cet après-midi en commentant : «le dirigeant politique Abdelfatteh Taghouti libéré après une journée de détention arbitraire».

Notons que le chargé de communication d’Ennahdha a été arrêté hier; les raisons de cette interpellation n’ont pas été révélées.

On sait aussi qu’il avait été arrêté le 15 mars dernier par la brigade de la garde nationale de Ben Arous, puis relâché 9 jours plus tard, dans une affaire dont les détails, n’ont pas, non plus, été communiquées.

