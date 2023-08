Tunisie : Décès du Dr Khaled Zarrouk médecin vétérinaire spécialiste en Nutrition comparée

L’Association nationale des médecins vétérinaires de Tunisie (ANMVT) a déploré le décès du Dr Khaled Zarrouk (Dr Halim), survenu ce mercredi 23 août 2023.

Président honoraire de l’ANMVT, fondateur de l’opération « Aid sans Kyste », animateur de l’émission radiophonique « Docteur Halim », Pr Zarrouk était engagé dans la défense de la profession vétérinaire «Il va manquer à toute la famille vétérinaire, paix à son âme puissent Dieu l’accueillir dans son éternel paradis», a commenté l’AMVT.

De son côté l’Association tunisienne des sciences de la nutrition (ATSN) a rappelé que Dr Khaled Zarrouk, médecin vétérinaire, spécialiste en Nutrition comparée, était membre d’Honneur de l’ATSN, ancien chef de service à l’Institut Zouhair Kallel de Nutrition et de Technologie Alimentaire, enseignant à l’Ecole Supérieure des Sciences et Techniques de la Santé de Tunis, ancien membre de l’Organisation Tunisienne de Défense du Consommateur, connu comme me Dr Halim sur les ondes de la radio nationale.

«Les membres du bureau de l’ATSN, présentent leurs condoléances les plus attristées à son épouse Annie, à ses filles Syrine et Sonia, à toute sa famille et à toute la communauté de la nutrition. Que dieu le tout puissant lui accorde son infinie miséricorde et l’accueille dans son éternel paradis», a encore commenté l’Association des sciences de la nutrition.

Dr Zarrouk sera accompagné à sa dernière demeure, demain après la prière d’El-Dhir au cimetière du Jellaz; le cortège funèbre quittera son domicile sis à la résidence Meymouna – Villa 3- à la cité Ghazela (Ariana).

Y. N.