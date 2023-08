Rénovation des scanners à rayons X au port de La Goulette

Le ministère des Transports a annoncé la rénovation des scanners à rayons X du terminal maritime du port de La Goulette, pour un coût d’environ 4,5 millions de dinars, inscrivant cette acquisition au chapitre des grandes réalisations dont il faille s’enorgueillir.

«Ces nouvelles acquisitions s’inscrivent dans le cadre du renforcement des mesures de sécurité, du développement des méthodes de travail et de la facilitation accrue des procédures de transit au port», indique le ministère dans un communiqué.

S’exprimant lors d’un atelier sur «la résilience portuaire et la qualité des infrastructures» le 6 février dernier, le ministre des Transports Rabie Majidi avait déclaré que son département avait lancé un programme «ambitieux» visant à accroître la compétitivité et la performance du système de transport maritime dans le cadre de la Vision stratégique des transports et logistique d’ici 2040. L’amélioration des infrastructures portuaires est un axe central de ce programme.

En 2022, le nombre de passagers transitant par les ports maritimes augmentera de 30% par rapport à 2021, pour atteindre 763 000 passagers, indique-t-on aussi.

