L’état de santé de Rayen Hamzaoui s’est gravement détérioré, alerte Me Bouchiba

Me Mohamed Ali Bouchiba a alerté dans la soirée de ce jeudi 24 août 2023 sur la détérioration de l’état de santé de l’ancien maire d’Ezzahra Mohamed Rayen Hamzaoui, en grève de la faim pour dénoncer sa mise en détention depuis le 18 mai dernier.

Dans un post publié sur sa page Facebook, Me Bouchiba précise que le comité de défense a rendu visite ce jour à Rayen Hamzaoui et a constaté la grave détérioration de son état de santé, notamment une forte baisse du taux de glycémie nécessitant son transfert à l’hôpital pour une prise en charge et une surveillance médicale rapprochée.

Le comité de défense a également dénoncé un retard quant aux premiers soins nécessaires et fait porter «la responsabilité de l’intégrité physique de Rayen Hamzaoui à toutes les parties concernées».

La même source a également dénoncé «le harcèlement exercés par certains agents de la prison qui essaient de persuader Rayen Hamzaoui de lever sa grève de la faim», sachant qu’il a décidé de l’observer, il y a une semaine, afin de dénoncer le report de l’examen de la demande de sa libération.

