Tunisie : arrestation de la militante féministe Ahlem Bousserwel

La secrétaire générale de l’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD) Ahlem Bousserwel vient d’être arrêtée et incarcérée au centre de détention de Bouchoucha au Bardo.

Cette information a été confirmée par plusieurs membres de cette organisation féministe ce samedi 26 août 2023 et relayée sur les réseaux sociaux.

Dans un post publié ce matin, Yosra Frawes, ancienne présidente de l’ATFD, a indiqué que Mme Bousserwel a été arrêtée alors qu’elle était allée elle-même à la police pour déclarer un accident de la route impliquant sa sœur. «Et la voilà arrêtée. L’accusation est toute prête comme à chaque fois : une femme qui a une conscience citoyenne a fait face à l’arrogance de la police. Une femme en présence de laquelle le policier a découvert qu’il est un agent d’exécution de la loi et non un homme de pouvoir comme il l’a pensé le jour où il a rejoint ce corps ? Alors il a sorti ses ruses habituelles pour l’opprimer par la loi injuste et l’accusation élastique était toute prête : outrage à fonctionnaire public».

Comme il n’y a pas d’autre version de ce qui s’est vraiment passé, selon celle de Mme Frawes, sa collègue, voulant faire valoir les droits de sa sœur, a cru devoir rappeler la loi aux agents de l’ordre qui ont moyennement apprécié. Et comme par représailles, ces derniers ont écroué la militante féministe pour… outrage à fonctionnaire public. Un «délit» classique difficile à prouver et auquel recourt souvent la police quand elle est à court d’argument.

I. B.