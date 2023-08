Montassar Dridi explique les raisons de sa démission de l’Utica

Montassar Dridi, président de la Chambre nationale des fabricants de plastique et de caoutchouc, explique les raisons qui l’ont amené à démissionner de l’organisation patronale.

Intervenant au téléphone ce lundi 28 août 2023 dans L’Emission impossible sur IFM, le PDG de la Société tunisienne des industries de pneumatiques (Stip), fabriquant de la marque de pneus Amine, a expliqué sa démission de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica) par la mainmise exercée par plusieurs familles sur l’organisation patronale.

Selon Montassar Dridi, l’Utica est prise en otage par trois personnes, dont son président actuel Samir Majoul, qui l’ont mise au service de leurs intérêts exclusifs. Selon lui, ces derniers défendent leurs propres intérêts, ne reculant devant aucun conflit d’intérêt, et cherchent à transmettre l’organisation en héritage à leurs propres enfants, rappelant que le bureau exécutif de l’Utica ne s’est pas réuni depuis cinq ans et que le mandat de Samir Majoul s’est terminé depuis le 31 décembre dernier. mais il refuse d’organiser une nouvelle assemblée générale élective comme le stipule le règlement intérieur de l’organisation. «Il faut un an et demi au moins pour préparer un nouveau congrès. Or rien n’a encore été fait pour cela», a déploré l’homme d’affaires.

Le Pdg de la Stip a toujours reproché à la direction actuelle de la centrale patronale de ne pas défendre les intérêts de ses membres sans exclusive. Dans le domaine d’activité de la Stip, l’Utica n’a rien fait pour amener les autorités à mettre fin à la contrebande et au marché noir des pneus importés illégalement et écoulés sur le marché local. Pis encore, soutient Montassar Dridi, les propres enfants de certains dirigeants de l’Utica imposent une concurrence déloyale qui menace l’industrie nationale. Le marché noir du pneu a obligé la Stip à fermer son usine de Menzel Bourguiba.

I. B.