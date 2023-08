Tunisie-Météo : Des pluies attendues à partir du mardi 28 août 2023

Des pluies et une baisse des températures sont attendues à partir de demain mardi 28 août 2023, dans le nord du pays, notamment, à Tunis, à Bizerte, Nabeul, Zaghouan et Jenoudba.

Des cellules orageuses sont également prévues à l’extrême nord et les températures varieront entre 24 et 32°C au nord et entre 32 et 36°C au sud de la Tunsiie.

Rappelons que selon Mehrez Ghannouchi ingénieur principal à l’Institut national de la météorologie (INM), les pluies concerneront à partir de mercredi et en particulier jeudi, la plupart des régions du pays.

Y. N.