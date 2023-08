Tunisie : Taboubi sort du bois et fait sa rentrée syndicale  

Après une éclipse de plusieurs mois, notamment due à des problèmes de santé ayant nécessité un séjour à l’hôpital militaire de Tunis, Noureddine Taboubi a repris ses activités en appelant, dimanche 27 août 2023, tous les acteurs de la scène nationale à reconsidérer leurs positions afin de tenter d’aplanir leurs divergences.

Intervenant lors d’une réunion syndicale à Hammamet, le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a réitéré son appel à la solidarité nationale pour sortir la Tunisie de la crise où elle se trouve aujourd’hui et relancer l’économie, loin des «surenchères de patriotisme» et des «accusations de trahison», dans une limpide allusion aux procès intentés par le pouvoir actuel contre de nombreuses figures de l’opposition pour complot contre la sûreté l’Etat.

Le retour à la table des négociations est de la plus haute importance, a insisté Taboubi, en rappelant l’impératif pour toutes parties, syndicats, partis, gouvernement et pouvoir exécutif, de faire des révisions et de suivre la voie de la concertation et du partenariat effectif, loin des tentations de diabolisation de l’autre et des discours de haine et de violence.

Le combat d’aujourd’hui est économique et social, sans abandonner la lutte pour les droits et les libertés, a souligné Taboubi, ajoutant que la stabilité politique et sociale est une condition préalable à la réalisation de cet objectif.

Le SG de l’UGTT a aussi appelé le pouvoir exécutif à opter pour u, véritable dialogue social et à éviter les «voies détournées» pour la suppression des subventions étatiques aux produits de première nécessité, accusant ainsi le pouvoir exécutif d’imposer la levée des subventions par les pénuries et les hausses continues des prix dont se plaignent les citoyens depuis plusieurs mois.

Sur le plan interne, Taboubi a nié l’existence d’une crise au sein de la centrale syndicale. «L »organisation de Hached est unie et forte, n’en déplaise à ceux qui cherchent à semer la discorde et les rumeurs pour l’empêcher de jouer son rôle national et porter atteinte à ses dirigeants et à ses symboles», a déclaré Taboubi, ajoutant que «l’UGTT ne tombera pas dans le piège des divisions, des réactions impulsives et des méthodes douteuses.»

