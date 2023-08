Kasserine : Un homme de 62 ans met le feu à son corps à Sidi Harrath

Un homme de 62 ans a tenté de se suicider en mettant le feu à son corps dans la rue à Sidi Harrath au gouvernorat de Kasserine.

C’est ce qu’annonce la Direction générale de la protection civile dans un communiqué publié ce mercredi 30 août 2023, en précisant que selon les témoins, l’homme a menacé de mettre fin à ses jours et s’est aspergé d’essence avant d’allumer son briquet.

Son corps a pris feu et la protection civile est intervenue vers 17h35 et a porté secours à l’homme de 62 ans, qui souffre de brûlures de 3e degré et qui a été transporté dans un état grave à l’hôpital régional.

Y. N.