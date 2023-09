La Tunisie et le Maroc pourront-ils relancer leurs échanges ?

Les relations commerciales entre la Tunisie et le Maroc ont subi les contrecoups de la crise diplomatique entre les deux pays, à cause de l’affaire du Sahara occidental, et de certains réflexes protectionnistes des autorités marocaines.

C’est dans le but d’informer les opérateurs tunisiens intéressés par le marché marocain sur les opportunités offertes par ce marché et des efforts à déployer pour s’y positionner que le Centre de promotion des exportations (Cepex) organise des rencontres professionnelles les 7 et 8 septembre prochain.

Ces rencontres seront l’occasion pour les exportateurs tunisiens actifs et potentiels et les incubateurs de startups d’échanger avec le représentant du Cepex au Maroc sur les diverses opportunités commerciales et de partenariat offertes par le Maroc et, éventuellement, les problématiques et obstacles à aplanir.

Les échanges commerciaux entre les deux pays restent relativement faibles. En 2021, la Maroc a représenté 1,5% du total des exportations tunisiennes et la Tunisie seulement 0,4% du total des exportations marocaines.

Autant dire que les deux pays, qui ont des économies relativement diversifiées et complémentaires sur plusieurs secteurs, ont un grand potentiel d’échange non encore exploité. Et si les gouvernements sont embourbés dans leurs petites considérations diplomatiques, les opérateurs seraient bien inspirés de se montrer plus volontaires et plus agressifs, dans le sens positif du terme, pour aplanir les difficultés et surmonter les obstacles, car ils ont intérêt à s’entendre et même à collaborer pour gagner d’autres marchés.

I. B.