‘‘Barbeche’’ : Mohamed Bhar chante Habib Zannad  

Le chanteur Mohamed Bhar vient de composer et d’interpréter un poème de Habib Zannad intitulé ‘‘Barbeche’’ qui raconte le triste quotidien de ces chiffonniers qui ramassent les bouteilles en plastique dans les poubelles pour des revendre à des intermédiaires et gagner petitement leur vie. Vidéo.

Le poème rend hommage à ces hommes et ces femmes qui poussent leurs brouettes pleines d’objets récupérés dans les poubelles, que l’on croise à toutes les heures de la journée, et surtout la nuit et aux premières heures de l’aube, parfois le visage à moitié caché pour ne pas se faire reconnaître, et que l’on regarde à peine, surtout qu’ils font tout pour passer inaperçus et se faire oublier.

Accompagné de son seul luth, Mohamed Bhar, chanteur engagé tunisien vivant en France, interprète le poème avec une rare sensibilité, donnant aux mots, souvent crus et durs, de Habib Zannad, une épaisseur humaine, voire humaniste, qui n’est pas de simple compassion : des mots où se lit l’immense respect que l’on doit à ces laissés-pour-compte d’une société qui croit pouvoir se cacher à elle-même ses propres turpitudes.

Cette chanson, qu’on n’entend ni à la radio ni à la télévision, mérite pourtant de passer très souvent sur les ondes, ne fut-ce que pour dire à ces hommes et à ces femmes qu’ils n’ont pas à rougir de ce qu’ils font, qu’ils n’ont pas moins de mérite que n’importe quel autre citoyen et que ce qu’ils font est plus utile au pays que ce que font beaucoup de ministres, d’acteurs politiques et de personnalités publiques dont la stupidité n’a souvent d’égal que la suffisance et l’inanité.

I. B.