Kaouther Ben Hania, lauréate du Prix Femmes au Cinéma

La cinéaste tunisienne Kaouther Ben Hania est l’une des six femmes lauréates des Women in Cinema Awards (Wika) décernés à Venise en Italie.

La septième édition du Prix Femmes au Cinéma aura lieu le 5 septembre 2023 au Pavillon italien du Lido dans le cadre de la Mostra de Venise en présence du réalisateur Alberto Barbera et sous le patronage du Ministère italien de la Culture.

Le prix, né d’une idée d’Angela Prudenzi, Claudia Conte et Cristina Scognamillo, a toujours eu pour objectif de valoriser le talent des femmes dans l’art et le cinéma.

Cette septième édition est consacrée au thème des violences faites aux femmes, après avoir donné la parole aux femmes turques et iraniennes l’année dernière.

Les lauréates seront : Jane Campion, oscarisée, la chercheuse Ilaria Capua, la réalisatrice et scénariste Kaouther Ben Hania qui parle de la condition difficile des femmes en Tunisie, Monica Guerritore, Noemi, Chiara Sbarigia, première femme à présider les institutions centrales des industries de l’audiovisuel comme Cinecittà et APA.

«Il s’agit de six figures féminines extraordinaires : réalisatrices, productrices, actrices, chanteuses, chercheuses scientifiques, professionnelles de grand prestige, dont chacune a fait preuve d’un engagement sans précédent dans son domaine au sein du panorama cinématographique mondial avec un regard attentif sur le monde des femmes et l’égalité des sexes», lit-on dans les motivations.

«Cette année, nous avons choisi de consacrer les Wica (Women in Cinema Awards) au thème de la violence contre les femmes parce que nous sommes confrontés à une urgence et qu’il est important de garder les projecteurs allumés», explique Claudia Conte, qui produit cette manifestation et la produit. Aux côtés des Wica, décernés par une Académie entièrement féminine (Fulvia Caprara, Alessandra De Luca, Titta Fiore, Alessandra Magliaro, Antonella Nesi, Chiara Nicoletti, Cristiana Paternò, Angela Prudenzi, Barbara Righini, Marina Sanna, Stefania Ulivi, Paola Casella), cette année également le KPMG|WiCA Award sera décerné à la productrice Verdiana Bixio.

