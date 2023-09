Tunisie-Arabie saoudite : comme un air de reprise   

La 3e session de la Commission de suivi et de concertation politique entre la Tunisie et l’Arabie Saoudite s’est tenue, dimanche 3 septembre 2023 à Riyad, sous de bons auspices, après la signature, le 20 juillet dernier, à Tunis, de deux accords de prêt et de don saoudiens à notre pays portant sur un montant de 500 millions de dollars, signalant ainsi la reprise des relations entre les deux après un froid qui a duré plusieurs années.

La réunion s’est tenue sous la présidence du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Nabil Ammar et de son homologue saoudien, le prince Faisal bin Farhan bin Abdullah Al Saoud.

Le comité est convenu d’accélérer le rythme des consultations entre les deux pays, d’assurer des réunions de coordination régulières et récurrentes et d’accélérer la résolution des crises dans certains «pays frères» afin d’assurer la sécurité et la stabilité dans la région arabe, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Les travaux de la 3e session ont également porté sur l’évaluation des relations de coopération, l’examen des moyens de les renforcer davantage et d’élargir leur portée, ainsi que l’examen des développements régionaux et internationaux et des moyens de coordonner les positions des deux pays sur certaines questions et crises en la région.

Ammar a souligné les relations solides et de longue date qui unissent les deux pays et peuples, saluant la position de soutien du royaume à la Tunisie et ses efforts pour relever les défis actuels.

Le ministre saoudien des Affaires étrangères a salué pour sa part les relations fraternelles qui unissent les deux pays et peuples, affirmant la confiance du royaume dans le leadership tunisien et sa capacité à aplanir les difficultés, ainsi que sa volonté de favoriser davantage les relations de coopération et de partenariat avec la Tunisie.

Les deux ministres ont exprimé leur satisfaction quant au développement positif des relations bilatérales et sont convenus de convoquer la commission mixte avant la fin de l’année, d’activer les mécanismes de coopération et les réunions des comités sectoriels et techniques, ce qui contribuera à renforcer davantage les relations de coopération à différents niveaux, notamment dans les domaines du commerce et de l’investissement.

Le comité a souligné la cohésion entre les positions des deux pays sur diverses questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Source : Tap.