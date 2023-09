Tunisie : le journaliste Khalifa Guesmi de nouveau arrêté

Une unité sécuritaire a arrêté, dimanche 3 septembre 2023, le journaliste Khalifa Guesmi, correspondant de Mosaïque FM à Kairouan, en application d’un jugement en appel le condamnant à 5 ans de prison.

Guesmi est accusé d’avoir divulgué des informations relatives à une opération antiterroriste en cours, et ce en vertu de la loi antiterroriste et du code pénal. Il avait publié une information relative au démantèlement d’une cellule terroriste dans le gouvernorat de Kairouan.

Le comité de défense de Guesmi avait demandé la suspension de l’application du jugement émis par la Cour d’appel de Tunis, le 16 mai 2023, portant la peine de 1 à 5 ans de prison et porté l’affaire devant la Cour de cassation.

Les poursuites contre Guesmi ont commencé en mars 2022. Il a été arrêté et mis en dépôt avant d’être relâché 5 jours plus tard, suite à un important mouvement de solidarité aux plans national et international.

I. B.