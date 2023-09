Afreecan-«Instruire c’est construire» : Action annuelle contre l’abandon scolaire en Tunisie

Comme chaque année, l’association Afreecan qui lutte depuis 2011 contre l’abandon scolaire en Tunisie, a lancé à l’occasion de la rentrée scolaire 2023, son action annuelle «Instruire c’est construire».

«Allez les amis des centaines d’écoliers ont besoin de nous pour cette rentrée scolaire…. 12 ans que nous luttons contre l’abandon scolaire et nous ne n’arrêterons jamais», a commenté Afreecan qui vise à collecter des fonds pour acheter les cartables et les fournitures scolaires pour 1.500 élèves et ce dans 7 régions Tunisiennes, a ainsi lancé un appel aux dons.

«Instruire c’est construire», est une action pour un appel à une Cotisation annuelle de 150 Dinars ( 50 Euros) permettant le suivi de chaque écolier de près jusqu’à la fin de ses études = suivi scolaire (cartable, carnets de notes et évolution scolaire), social (campagnes d’hiver :vêtements chauds et bottes), culturel (bibliothèques et médiathèques) et médical.

Pour toute information appeler l’Infoline au22 252 752

Comment participer ? :

Don direct au siège de l’association

Don direct à un membre dans votre zone

Virement bancaire au compte bancaire de l’association AFREECAN:

RIB : 12 046 000 009300256855

IBAN : TN 59 12 046 000 0093002568 55 TND

SWIFT : UIBKTNTT

Tout donateur est prié d’envoyer un mail intitulé « Virement bancaire » avec ses coordonnées, le montant transféré et la date du transfert pour recevoir un reçu détaillé et permettre la comptabilisation de son don dans les délais correspondant à chaque action : info@afreecan.info