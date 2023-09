La Tunisie va réviser l’accord de libre-échange avec la Turquie

Le ministère du Commerce et du Développement des exportations travaille à la révision des dispositions de l’accord de libre-échange avec la Turquie signé en 2005 dans le but de réduire le déficit commercial de la Tunisie avec ce pays.

À cet égard, le ministère envisage d’élargir la liste des produits exclus du régime privilégié, notamment les produits similaires fabriqués sur le marché local et les industries confrontées à des difficultés dues à l’augmentation des importations turques.

D’autres mesures de défense commerciale sont activées alors que l’industrie nationale a été affectée par des pratiques d’importation déloyales ou massives, a indiqué le ministère dans un document publié ce week-end. Ceci en plus de faire face au protectionnisme croissant dans de nombreux pays et qui affecte les exportations nationales.

Rationalisation des importations

Ces mesures comprennent des taxes protectionnistes pour fournir des ressources supplémentaires au trésor public et la mise en place d’une plateforme d’enregistrement des exportateurs étrangers autorisés à exporter leurs produits vers la Tunisie, en coordination avec les structures compétentes.

Pour certains produits, des conditions techniques et des frais d’enregistrement seront imposés aux exportateurs souhaitant accéder au marché tunisien.

Afin de lutter contre l’importation anarchique, a indiqué le ministère, un système de contrôle avant importation des produits de consommation a été mis en place.

Le contrôle de l’origine des produits a été renforcé pour contrer la contrefaçon par certains exportateurs dans le but d’accéder au régime privilégié, en plus de lutter contre les fausses déclarations de la valeur des marchandises afin de favoriser la mobilisation des ressources, lit-on encore dans le document.

Développement des exportations

Les progrès dans la numérisation des procédures du commerce extérieur ont atteint plus de 50%. Cette démarche concerne 70 procédures bancaires et douanières ainsi que des procédures de transport et de contrôle technique à l’exportation et à l’importation.

La numérisation sera déployée dans tous les ports. Une cellule de gestion par objectifs pour numériser et faciliter les procédures du commerce extérieur est en préparation.

Le service SOS Export sera également modernisé pour répondre aux défis auxquels sont confrontés les opérateurs économiques, notamment les exportateurs, et identifier au plus vite les solutions adaptées.

En outre, le ministère a déclaré que les préparatifs pour la 2e réunion du Conseil supérieur des exportations sont en cours; les travaux porteront sur le marché africain, la formation et la logistique.

Le commerce extérieur de la Tunisie à prix constants au cours des sept premiers mois de 2023 fait ressortir que les exportations ont enregistré une hausse de 11,1% contre 23,1% au cours de la même période en 2022, pour atteindre 36 151,1 millions de dinars (MDT) contre 32 529,1 MDT au cours de la même période en 2022.

La hausse des exportations a été tirée par la croissance observée dans plusieurs secteurs, notamment les industries agroalimentaires (+13,6%), les textiles, habillement et cuir (+13,3%) et les industries mécaniques et électriques (+19,4%), précise l’Institut national de la statistique (INS) .

Pendant ce temps, les exportations d’énergie ont chuté de 28,8%; ceux des phosphates et dérivés ont suivi (-5,4%).

Les exportations tunisiennes vers l’Union européenne (71,4% de l’ensemble des exportations) ont augmenté de 15,7%.