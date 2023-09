Safi Saïd : «Le discours radical de Saïed est complètement étranger à la Tunisie»

«Nous vivons depuis deux ans dans un pays gouverné sans vision ni projet. Par décrets présidentiels. Or, les décrets n’ont rien réalisé. Ils divisent et morcellent le pays», a déclaré le journaliste et activiste politique Safi Saïd.

Ex-député et candidat malheureux aux élections présidentielles de 2019, Safi Saïd parlait ce mercredi 6 septembre 2023 dans l’émission « 90 minutes’ sur IFM. Il a déclaré : «Le président Kaïs Saïed ne nous a pas proposé de vrais combats. Il parle de libération nationale. Qu’est-ce qu’il veut dire par là ? Il se donne pour mission de purger l’administration. Ce qui ne veut rien dire. On pourrait parler à la rigueur de réforme, de développement ou de numérisation de l’administration».

Safi Saïd estime que le président de la république «utilise des concepts complètement étrangers à notre pays qui n’a jamais connu des révolutions radicales de types nazie ou fasciste», estimant que le discours populisme du président n’aide pas à régler les problèmes concrets du pays, qui s’aggravent jour après jour, mais sert plutôt à cacher les réalités.

Evoquant le mémorandum d’accord signé en juillet dernier entre la Tunisie et l’Union européenne, l’ancien député a affirmé que cet accord ne profitera pas à la Tunisie. «Avec les crises en Afrique, les flux migratoires vont continuer à s’intensifier. La mer sera bouclée. Les Européens vont venir surveiller nos côtes. Et c’est Giorgia Meloni et l’Italie qui pourront tirer quelque bénéfice en mobilisant d’importantes aides financières européennes», a expliqué Safi Saïd. Il considère qu’«en l’absence de vision claire de la situation dans le pays et de solutions concrètes à ses problèmes politiques, économiques et sociaux, la fin de cette année sera compliquée et difficile». L’année prochaine ne sera pas mieux, car, selon lui, elle sera une année électorale. «Au manque de vision et de visibilité s’ajouteront les fausses querelles politiques», conclut-il.

I. B.