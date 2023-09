Rencontre à la librairie Al-Kitab : la rapidité selon Italo Calvino

Les rendez-vous littéraires organisés par l’Institut Culturel Italien consacrés à Italo Calvino à l’occasion du centenaire de sa naissance se poursuivent : le thème de la deuxième rencontre, jeudi 14 septembre 2023 à 18 heures à la librairie Al-Kitab à Mutuelleville (Tunis) est «la rapidité».

«Je suis convaincu qu’il ne devrait y avoir aucune différence entre écrire de la prose et écrire de la poésie; dans un cas comme dans l’autre, il s’agit de chercher une expression nécessaire, unique, dense, concise, mémorable», écrit Italo Calvino, dans le deuxième chapitre de son livre ‘‘Leçons Américaines’’, où il médite sur le concept de la rapidité, aspect temporel imprégnant la vie et la littérature.

L’écrivain italien se concentre ainsi sur les diverses manières de rédiger des écrivains et penseurs renommés tels que Borges, Leopardi, Pétrarque, Perrault et de Quincey, qui ont adopté la concision et la vivacité de l’écriture comme leur style distinctif, tout en gardant à l’esprit que l’écriture peut également exiger des rythmes différents, allant de l’instantanéité des images et des actions à l’approfondissement des pensées et des émotions.

Après le succès de la première rencontre sur le thème de la «légèreté», qui a accueilli l’écrivain Chokri Mabkhout et le journaliste Salah Methnani, le 14 septembre verra l’écrivaine tunisienne Inès Abassi et la chercheuse et journaliste italienne Marta Bellingreri discuter et réfléchir sur le thème de la «rapidité» chez Italo Calvino.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles,

L’événement sera en langue arabe.